Сбер: около 40% российских IT-компаний уже используют генеративный ИИ

По данным исследования "Сбераналитики" и "Сбер бизнес софт", наибольшую ценность технологии дают в разработке новых продуктов, клиентской поддержке, продажах и маркетинге

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Около 40% российских IT-компаний уже используют генеративный искусственный интеллект. Чаще всего в компаниях применяют умных ассистентов и чат-ботов, GenAI и системы распознавания документов, показало исследование "Сбераналитики" и "Сбер бизнес софт", проведенное в преддверии IV конференции по цифровой трансформации бизнеса SberPro Tech 2025 (есть у ТАСС).

"Искусственный интеллект прочно вошел в арсенал российского IT-бизнеса. Лишь 8% организаций в IT пока не применяют эту технологию, а 40% компаний уже имеют полноценно внедренные проекты", - указано в исследовании.

Кроме того, 45% респондентов отметили, что в их компаниях созданы специальные отделы или центры компетенций по искусственному интеллекту. Работа с этими технологиями закреплена в стратегиях цифровой трансформации 51% компаний. Каждая четвертая организация (27%) пошла еще дальше и разработала отдельную стратегию по ИИ.

Наибольшую ценность, по оценкам специалистов, технологии дают в разработке новых продуктов, клиентской поддержке, продажах и маркетинге. Эффект от внедрения подтверждается на практике: 47% специалистов отмечают ускорение бизнес-процессов, а 43% - повышение общей эффективности.

На рынке сформировался набор самых популярных технологий. Чаще всего компании используют ИИ-ассистентов и чат-ботов (59%) и генеративный ИИ для создания текстов и изображений (59%). В каждой второй IT-компании (50%) применяет системы распознавания документов. Реже внедряются речевая аналитика, компьютерное зрение и ИИ-агенты.

70% организаций применяют или тестируют ИИ-решения последние 1-3 года. Каждая восьмая (13%) использует технологии искусственного интеллекта более четырех лет. Инвестиции в ИИ растут: 49% компаний планируют направлять на его развитие 3-5% своей выручки в течение следующего года.

Даже компании без опыта готовы пилотировать ИИ. 80% организаций, которые пока не используют искусственный интеллект, намерены запустить пилотные проекты в ближайшие 1-2 года. При этом главными барьерами для масштабирования остаются высокая стоимость решений, сложность интеграции и дефицит квалифицированных кадров.

По словам управляющего директора департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Дмитрия Трофимова, компании не просто тестируют решения, они системно подходят к внедрению, закрепляя его в стратегиях и создавая под это специальные команды. Трофимов отмечает, что почти половина игроков планирует направлять в генеративный ИИ значительную часть выручки.

Опрос проводился в октябре 2025 года среди IТ-директоров и специалистов по всей России.