Розничные продажи на рынках и ярмарках Кубани выросли на 16,2%

Такой формат торговли пользуется популярностью у местных жителей

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Объем реализации продукции кубанских фермеров на рынках и ярмарках Краснодарского края в январе-сентябре 2025 года вырос на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 187 млрд рублей. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

"С начала года на рынках и ярмарках Кубани реализовали продукции на 187 млрд рублей. Такой формат торговли уже давно востребован среди жителей. <...> За январь-сентябрь 2025 года объем реализации продукции на рынках и ярмарках Краснодарского края вырос на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в министерстве.

В министерстве подчеркнули, что в крае работают более 1 тыс. местных рынков и ярмарок, которые располагаются на центральных улицах городов, в спальных микрорайонах и в специально оборудованных местах вдоль трасс.

Как отмечается, для жителей и гостей края это возможность покупать свежие кубанские продукты по доступным ценам напрямую у производителя.

"А это не только гарантия качества, но и реальная поддержка местных фермеров", - сказано в сообщении.

Доля рыночно-ярмарочной торговли в общем объеме розничного ретейла региона составляет 7,8%. По количеству ярмарок Кубань занимает первое место в России. Потребительская сфера обеспечивает наибольшую долю налоговых поступлений в бюджет региона.