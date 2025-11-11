ЦБ продал юани на 9,5 млрд рублей с расчетами 10 ноября

Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 7 ноября 2025 года составила 9,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами 10 ноября 2025 года на сумму 9,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 7 ноября 2025 года составила 9,6 млрд рублей.

Операции покупки и продажи иностранной валюты осуществляет Банк России на внутреннем рынке в валютной секции Мосбиржи в инструменте "юань - рубль".