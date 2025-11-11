В Ульяновске запустили серийное производство низкопольных автобусов

Новая модель вмещает 72 пассажира, из которых 29 могут разместиться на сиденьях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Серийное производство новой низкопольной модели автобуса запустил в Ульяновске "Симбирский автобусный завод" ("Симаз") при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Симбирский автобусный завод" ("Симаз") приступил в Ульяновске к серийному производству новой низкопольной модели автобуса Симаз-4282 в двух модификациях - среднего и большого классов. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 1,5 тыс. городских и туристических автобусов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что инвестиции в модернизацию производства превысили 750 млн рублей, из которых 101 млн рублей в виде льготного займа по специальной программе "Автокомпоненты" предоставил федеральный ФРП. В пресс-службе отметили, что новая модель автобуса вмещает 72 пассажира, из которых 29 могут разместиться на сиденьях. "Низкопольный автобус Симаз-4282 оборудован газовым двигателем и использует в качестве топлива природный газ (метан), хранящийся на борту в компримированном состоянии (КПГ) в специальных баллонах под давлением более 200 атмосфер, запас хода на одной заправке составляет более 400 км. Новинка также оснащена электрическим ретардером, добавляющим плавность хода, и автоматической коробкой передач", - добавили в ФРП.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских напомнил, что регион удерживает лидерские позиции в ПФО по индексу промышленного производства. По его словам, отрасль автомобилестроения в Ульяновской области продолжает активно развиваться. "Симбирский автобусный завод" является участником специального инвестиционного контракта Минпромторга России, <…> в соответствии со специнвестконтрактом обеспечиваем налоговые льготы. Запуск новой производственной линии на "Симазе" - результат этой совместной работы. Мы активно взаимодействуем с Фондом развития промышленности, благодаря этому заключены договоры о финансировании промышленных проектов с 29 предприятиями региона с общей суммой займов 23,2 млрд рублей", - приводятся его слова в сообщении.

Генеральный директор ООО "Симаз" Андрей Лукьянов, в свою очередь, подчеркнул, что автобусы "Симаз" соответствуют всем мировым требованиям к современному пассажирскому транспорту - экологичности, безопасности, цифровизации и комфорту пассажиров. "Кроме того, для эксплуатантов ульяновский автобус имеет самую выгодную стоимость владения в своем сегменте за счет низких эксплуатационных затрат и ресурса основных узлов и агрегатов автобуса до 1 млн км", - цитирует его слова пресс-служба.

Локализация производства

В ФРП отметили, что вся продуктовая линейка "Симаз", включая новую модель, внесена в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, - автобусы подходят для государственных и муниципальных закупок, а также участвуют в государственных программах поддержки автомобильной промышленности. Кроме того, уточняется, что на предприятии полностью локализованы изготовление кузовов, остекления, элементов экстерьера и интерьера, электрооборудования, цифровой комбинации приборов, блока управления кузовной электроникой и системами автобуса, транспортной телематики и других элементов. "Для локализации производства кузовов автобусов компания с привлечением займа ФРП приобретает более 30 единиц технологического оборудования, в числе которого роботизированный сварочный комплекс, установка лазерной резки и станок лазерной сварки", - говорится в сообщении.

О ФРП

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет глава Минпромторга Антон Алиханов. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.