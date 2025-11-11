Росатом поставил ядерное топливо для исследовательского реактора во Вьетнаме

Речь идет о Далатском реакторе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Росатом исполнил контракт на поставку ядерного топлива во Вьетнам для Далатского исследовательского реактора, говорится в сообщении топливной компании Росатома "ТВЭЛ".

"Продукция изготовлена Новосибирским заводом химконцентратов (ПАО "НЗХК", предприятие топливного дивизиона Росатома). Поставленное топливо обеспечит надежную эксплуатацию установки до 30-х годов XXI века", - говорится в сообщении.

Предыдущая поставка российского топлива для исследовательского реактора в Далате была выполнена в декабре 2010 года (в отличие от атомных электростанций ядерное топливо для исследовательских реакторов поставляется нерегулярно и сразу на долгий срок). Поставки ядерного топлива для исследовательского реактора в Далате - часть российско-вьетнамской межведомственной дорожной карты в сфере развития ядерных технологий на период до 2030 года, которую в мае 2025 года подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунг. Документ также охватывает вопросы сооружения центра ядерной науки и технологий, участие вьетнамской стороны в консорциуме "Международный центр исследований на базе реактора МБИР" и подготовку кадров для атомной отрасли Вьетнама.

Исследовательский реактор в городе Далат, реконструированный по советскому проекту, с 1984 года действует на территории Института ядерных исследований. Он смонтирован на месте исследовательского реактора американского дизайна TRIGA Mark-2, который был впервые запущен в 1963 году и заглушен в период активных боевых действий во Вьетнаме. За 40 лет эксплуатации Далатский ядерный реактор безопасно отработал более 70 000 часов. Установка используется для наработки радиоизотопов, активационного анализа, научных исследований, а также для обучения и повышения квалификации специалистов. На сегодняшний день Институт ядерных исследований еженедельно поставляет более 15 000 Ки (внесистемная единица измерения радиации) различных радиоактивных препаратов в 23 больницы страны, обеспечивая оперативную диагностику и лечение около 500 000 пациентов в год. Институт также успешно применяет ядерные и изотопные технологии в таких областях, как сельское хозяйство, геология, нефть и газ, археология, транспорт, ирригация, окружающая среда.