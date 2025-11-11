Минфин бессрочно отложил отмену льготы по НДС на отечественное ПО

Первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова отметила, что отрасль активно развивается

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Инициатива об отмене льготы на уплату НДС при покупке отечественного ПО отложена бессрочно. Об этом заявила первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова.

"Она пока отложена бессрочно. Наша задача же собрать дополнительные доходы. И, конечно, мы пытаемся как Минфин - и на площадке правительства это активно обсуждаем - собрать доходы отовсюду, откуда можем, и конечно, любые льготы у нас всегда вызывают вопросы, особенно введенные много лет назад. Знаете, на удивление, у нас в новом пакете было очень много предложений, но самый активный отклик был как раз на НДС для российского ПО. Это удивительно, потому что отрасль так консолидировалась. И очень доходчиво и правильно показала нам реальные последствия финансовых результатов самих компаний", - сказала она в ходе CNews forum 2025.

Окладникова отметила, что отрасль активно развивается. "Те результаты, которые показали в случае отмены такой льготы, они заставили нас передумать. Поэтому в поправках, которые были внесены в Госдуму ко второму чтению [бюджета], мы отказались от этой идеи, и эта льгота остается", - заключила первый замминистра.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства России заявил, что поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы будут предусматривать сохранение льготы на уплату НДС при покупке отечественного программного обеспечения.