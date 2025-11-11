Azur Air возобновила прямые рейсы на остров Фукуок из Москвы

Рейсы будут выполняться с частотой три раза в 12 дней

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air выполнила прямой рейс на вьетнамский остров Фукуок из столицы России впервые за пять лет, сообщил перевозчик. Рейс отправился со стопроцентной загрузкой.

Рейсы на Фукуок из Москвы будут выполняться с частотой три раза в 12 дней на самолетах Boeing 767, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса.

Ранее полетные программы Azur Air на крупнейший остров Вьетнама стартовали из Иркутска, Красноярска и Новосибирска. До конца ноября планируется запуск рейсов из Екатеринбурга, Казани, Новокузнецка и Самары. В целом компания в зимнем сезоне 2025/2026 будет летать на остров из восьми российских городов.

Azur Air - крупнейшая чартерная авиакомпания России.