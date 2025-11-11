Патрушев в Коломне обсудил производство дизельных двигателей для судостроения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил Коломенский завод и провел на предприятии совещание по вопросам производства дизельных двигателей для судостроительной отрасли.

В ходе совещания были выработаны дополнительные меры, направленные на преодоление существующих проблем, связанных с созданием и производством дизельных агрегатов для гражданских судов и кораблей Военно-морского флота.

Отдельное внимание было уделено вопросам локализации производства двигателей на основе отечественных комплектующих, формированию межзаводской кооперации и созданию центров компетенций по изготовлению основных сборочных единиц для дизелей. Кроме того, было указано на необходимость скорейшей модернизации производственных мощностей по выпуску комплектующих для дизельных двигателей.

"Для выполнения стоящих перед судостроительной отраслью масштабных задач необходимо безотлагательно решить проблемы дизелестроения. На ряде предприятий страны принимаются меры по сокращению отставания в поставках дизельных агрегатов, модернизируются производственные мощности, оборудуются новые испытательные стенды. С учетом роста заказов на строительство судов и кораблей в ближайшее время возрастет потребность в продукции предприятий дизелестроения. Следует безотлагательно готовиться к выполнению такого объема работы", - указал Патрушев на совещании.

Вместе с председателем Морской коллегии с работой Коломенского завода ознакомились полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В мероприятиях на предприятии также приняли участие представители Администрации президента РФ, Минромторга, Минобороны, правительства Московской области, Объединенной судостроительной корпорации, организаций, осуществляющих выпуск судового оборудования. Они оценили образцы выпускаемых в Коломне двигателей, а также посетили цеха основного производства.

В механическом цехе руководство завода продемонстрировало помощнику главы государства уникальное оборудование, выполняющее комплексную обработку блока цилиндров. В цехе топливных систем - высокотехнологичный станочный парк, предназначенный для обработки и проверки работоспособности топливной аппаратуры - ключевого компонента дизельного двигателя, точность обработки деталей которой существенным образом влияет на характеристики расхода топлива, ресурс работы агрегата, а также его экологические показатели.

Также Патрушев посетил машиносборочное производство и современный центр приемо-сдаточных испытаний дизелей.

О заводе

Коломенский завод (входит в состав компании "ТМХ-Энергетические решения") производит среднеоборотные двигатели различного назначения, а также пассажирские тепловозы и электровозы постоянного тока. Разработку новых конструкций двигателей производит входящий в состав Трансмашхолдинга Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ. Продукция предприятия используется в качестве силовых установок локомотивов, кораблей и судов, объектов малой и атомной энергетики, карьерной техники. Завод выпускает двигатели, способные работать не только на дизельном топливе, но и на сжиженном и попутном газе, сырой нефти, многотопливные модели.

С 2018 года Коломенский завод активно развивает производственную базу, осваивает изготовление ключевых компонентов двигателей. Общий объем инвестиционной программы ТМХ по техническому перевооружению производства Коломенского завода до 2022 гг. составил более 12,5 млрд рублей. В 2023 году инвестпроект получил федеральную поддержку. На развитие и модернизацию производства, локализацию ключевых компонентов дизелей и агрегатов, создание новых модификаций двигателей для перспективных моделей техники в период до 2027 года будет направлено более 26 млрд рублей (с привлечением как собственных, так и целевых заемных средств Фонда развития промышленности).