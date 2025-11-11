В системе "Честный знак" запустили автоматическую проверку происхождения фармсырья

Это позволит производителям подтверждать локализацию фармсубстанций, что повысит прозрачность и доверие к отечественным лекарствам, сообщили в пресс-службе ЦРПТ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Автоматическую сверку данных производителей лекарств о происхождении фармацевтического сырья с информацией Федеральной таможенной службы (ФТС) России, системой Россельхознадзора "Меркурий" и Реестром российской промышленной продукции запустили в системе "Честный знак". Об этом сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").

"В октябре в системе "Честный знак" запущены новые функции: участники рынка могут подавать данные о вводе в оборот продукции произведенной на территории России и импортируемой из третьих стран, а также производственные документы. Система автоматически сверяет эти данные с информацией ФТС России, системой Россельхознадзора "Меркурий" и Реестром российской промышленной продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автоматическая сверка происхождения сырья позволит производителям подтверждать локализацию фармсубстанций, что повысит прозрачность и доверие к отечественным лекарствам.

"Производители могут сообщать в "Честный знак" о пополнении виртуальных складов сырьем, а система будет сама проверять эти сведения во внешних госсистемах. Также производители могут указывать из какого сырья они производят лекарства", - пояснили в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, эксперимент по прослеживаемости сырья для лекарств стартовал в декабре 2023 года и завершился в конце августа 2025 года. В нем приняли участие 78 российских производителей.

"Эксперимент позволил компаниям добровольно передавать в "Честный знак" данные о сырье для производства лекарств и об объемах выпуска - все для того, чтобы подтвердить, где сделан препарат. Это важный этап в обеспечении суверенитета фармпромышленности России и снижении зависимости от импорта", - отметили в сообщении.