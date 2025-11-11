"Россети" внедрили цифровые информационные комплексы на ключевых энергообъектах Югры

Энергообъекты обеспечивают выдачу мощности самой северной электростанции региона - Няганской ГРЭС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Россети" завершили модернизацию семи подстанций 220 кВ и 500 кВ, которые являются опорными центрами энергоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и внедрили отечественные системы сбора и передачи информации (ССПИ) с расширенным функционалом. Об этом говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что проект позволил ускорить реакцию на возникновение технологических нарушений, а стоимость работ составила 395 млн рублей.

Энергообъекты, на которых прошла модернизация, обеспечивают выдачу мощности самой северной электростанции региона - Няганской ГРЭС. Также они участвуют в транзитных перетоках мощности в Тюменскую область, обеспечивают электроснабжение потребителей в Сургутском и Нефтеюганском районах, подчеркнули в компании.

"Современные комплексы заменили устаревшее оборудование телемеханики. Цифровые ССПИ работают с большими объемами данных, что расширяет возможности для точного прогнозирования режимной обстановки, мгновенного анализа действий защит и противоаварийной автоматики. Проводится непрерывный мониторинг работы самих энергообъектов - служебная информация оперативно направляется в Центр управления сетями филиала ПАО "Россети" - МЭС Урала и Региональное диспетчерское управление Системного оператора", - рассказали в "Россетях".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 42 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.