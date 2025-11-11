Ozon планирует выйти в офлайн

Ведется дискуссия об изменении регулирования торговли, отметил генеральный директор онлайн-ретейлера Александр Шульгин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon намерен выйти в офлайн-формат. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Ozon Александр Шульгин в кулуарах Дня платформенной экономики 11 ноября в национальном центре "Россия".

"Наши коллеги по отрасли торговли открывают тоже дарксторы, там же, где у них есть традиционные магазины торговли. И мы бы хотели иметь аналогичную возможность открывать небольшие магазины в местах проживания людей, и предложить им доставку, и возможность купить товары из магазина. И я думаю, что это будет на общее благо и производителей продуктов питания и покупателей", - сказал он.

Шульгин напомнил, что ведется дискуссия об изменении регулирования торговли. "Мы считаем, что снятие определенных ограничений, которые были по объективным причинам заложены в закон торговли, помогло бы и повысить конкуренцию, и повысить разнообразие и улучшить цены для потребителей в сфере продуктов питания и в других областях", - отметил он.