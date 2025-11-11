В Коломне расширят производство импортозамещающего оборудования для ЖКХ

Также в 2026 году компания начнет строительство нового цеха площадью 10 тыс. кв. м в Коломенском округе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Компания "АДЛ" инвестирует около 1,5 млрд рублей в строительство нового цеха, где предполагается создание новых и расширение действующих линий по производству оборудования, применяемого на объектах коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Компания "АДЛ" работает успешно, есть планы расширяться - выпускать запорную арматуру, которая крайне важна при модернизации, строительстве, прокладке сетей - это водо-, тепло-, газоснабжение. В реализации проекта участвует Фонд развития промышленности РФ, именно он позволил здесь иметь большое количество современного надежного оборудования. Очень приятно, что руководство предприятия уделяет большое внимание обучению - многие приобретают тут профессию, затем устраиваются и получают хорошую зарплату. Надеемся, что компания и дальше будет развиваться. Ну, а мы будем продолжать строить жилье в Коломне, которое позволит привлекать новых сотрудников для таких успешных предприятий как "АДЛ", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе уточнили, что в следующем году компания начнет строительство нового цеха площадью 10 тыс. кв. м в Коломенском округе. Это позволит производить изделия, которые ранее закупались за рубежом - электроприводы для запорной арматуры, включая задвижки и редукторы. Кроме того, будут расширены линии по сборке блочных тепловых пунктов, насосных установок и шкафов управления. Объем инвестиций в проект, который планируется реализовать в 2028 году, оценивается в 1,5 млрд рублей. В результате будет создано около 80 рабочих мест.

По данным пресс-службы, в настоящее время производственный комплекс "АДЛ" включает четыре цеха, а также три современных складских и логистических комплекса. Здесь выпускается более 800 тыс. изделий в год, а к 2030 году объем планируют увеличить почти до 3 млн единиц.