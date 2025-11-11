Иск Олега Дерипаски к The Insider удовлетворили

Суд обязал ответчиков удалить ложные сведения и опубликовать опровержение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил исковое заявление Олега Дерипаски к изданию "The Insider" (признано нежелательной организацией и внесено в список иноагентов РФ), а также к двум журналистам - Роману Доброхотову и Сергею Ежову (признаны иноагентами). Об этом сообщил ТАСС адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

"Суд признал опубликованную информацию несоответствующей действительности, обязал ответчиков удалить ложные сведения и опубликовать опровержение. Также установлен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей за каждый день возможного нарушения", - сказал адвокат.

Исковые требования касались публикации, вышедшей в 2024 году на YouTube-канале и сайте издания. В материале утверждалось, что Дерипаска нарушает введенные против него западными странами ограничения, а также достигнутое им с американским агентством по контролю за иностранными активами (OFAC) соглашение. Данное соглашение было заключено в 2019 году для снятия санкций с "Русала".

Решение суда вступает в законную силу по общему правилу через месяц после его вынесения, если оно не будет обжаловано в апелляционную инстанцию. В случае отсутствия апелляции, ответчики будут обязаны исполнить решение суда в установленные сроки, иначе начнет начисляться судебный штраф.