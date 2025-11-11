Цена нефти Brent на ICE превысила $65 за баррель впервые с 3 ноября

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2025 года росла на 1,66%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $65 за баррель впервые с 3 ноября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 19:04 мск, стоимость Brent росла на 1,51%, до $65,03 за баррель.

К 19:21 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $65,21 за баррель (+1,8%).

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2025 года прибавляла 1,8%, до $61,21 за баррель.