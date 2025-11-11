Рынок акций РФ закрылся с разнонаправленной динамикой движения индексов

Индекс Мосбиржи преимущественно показывал умеренный рост

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник вырос на 0,3%, до 2 566,17 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,13%, до 993,65 пункта. Курс юаня снизился на 2,5 копейки, до 11,3385 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня преимущественно показывал умеренный рост. Позитивный фактор - повышение цен на нефть. В США, судя по всему, приближается конец шатдауна правительства - это позитивно для риск-активов", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции ДВМП (+3,4%), возможно, на новостях о прямом участии компании в улучшении логистики на северо-западе России. Лидерами понижения стали акции высокотехнологичной группы "Позитив" (-1,9%)", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на 12 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 12 ноября - 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-83 рубля, юаня - 11,2-11,5 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, в среду индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на 12 ноября - 80-82 рубля, 92-94 рубля и 11,1-11,5 рубля, соответственно.