Субсидиями на авиабилеты в Калининград воспользуются около 400 тыс. человек

Объем субсидий на 2025 год составит более 1,4 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Авиакомпании перевезут в 2025 году почти 400 тыс. человек на калининградском направлении по субсидируемым билетам, объем субсидий на год составит около 1,4 млрд рублей, сообщил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин на совещании в Совете Федерации. При этом Росавиация предложила выделить еще 1 млрд рублей на 2026 год на программу субсидирования по области, отметил он.

"В 2025 году субсидируются перевозки по 21 маршруту, на эти цели направлено более 1,4 млрд рублей", - сказал замминистра, уточнив, что речь идет о финансировании примерно на уровне 2024 года.

Между тем, по словам Потешкина, власти Калининградской области предложили сократить категории пассажиров, которые могут воспользоваться субсидируемыми программами. "Сейчас в рамках поручения заместителя председателя правительства ведем работу по сокращению категорий пассажиров, которые могут воспользоваться этой программой. Подход был предложен самим регионом в рамках встреч на площадке Минтранса и поддержан Минтрудом России", - отметил он.

Замглавы Минтранса также сообщил, что в целом через аэропорт Калининграда за девять месяцев 2025 года объем перевозок превысил 4 млн пассажиров по сравнению с 4,8 млн за весь 2024 год.

Как и год назад, Росавиация в рамках разработки бюджета на 2026 год подготовила предложение по выделению дополнительного 1 млрд рублей ежегодно на субсидированные полеты в Калининград.

Потешкин уточнил, что поддержка перелетов осуществляется по двум направлениям: в рамках программы региональных авиаперевозок из Калининграда с 15 городами России, а также по программе социальной доступности перелетов.