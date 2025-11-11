В России представили первого отечественного антропоморфного робота с ИИ

Робот может вести осмысленное и адресное общение с выражением эмоций

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. В России появился первый антропоморфный робот с воплощенным искусственным интеллектом, которого назвали Aidol - он может работать полностью офлайн и умеет выражать эмоции, сообщили ТАСС в Новой технологической коалиции (объединение для разработки таких машин).

Робот, по утверждению разработчиков, может вести осмысленное и адресное общение с выражением эмоций. "Он закрывает три ключевые функции человека: передвижение на ногах, манипуляция предметами и коммуникация с людьми", - рассказали разработчики. Они рассчитывают на промышленное и сервисное применение Aidol, например, на производстве, в логистике или в публичных пространствах - в банках, аэропортах и т.п.

Живая мимика и выражение эмоций названы "ключевым отличием Aidol от других мировых решений". Для этого у него есть "лицо" с гибкими тягами на 19 сервоприводах, поддерживающих не менее 12 базовых эмоций, а также "сотни" микровыражений. Также в машине предусмотрели 7 микрофонов для формирования 3D-звуковой картины окружения, и, в том числе, распознавания говорящего и ведения диалога в шумной среде.

Всего у Aidol 67 степеней свободы (с точки зрения робототехники), в том числе по 14 на каждую руку. У шеи робота шесть степеней свободы и ею управляет отдельно обученная нейросеть. Робот может ориентироваться в пространстве - для этого он оснащен стереокамерами (их две) и инерциальным модулем, а также захватывать вещи весом до 10 кг силиконовыми "кистями". Скорость движения робота - до 6 км/ч, баланс на неровной поверхности сохраняется.

По словам гендиректора компании "Айдол" (входит в Новую технологическую коалицию) Владимира Витухина, текущий уровень локализации компонентов робота - 77%, целевой уровень - 93%. Все системы Aidol работают офлайн - от внешней мимики, синтеза голоса и контекстной ИИ-генерации речи до управления собственным передвижением и перемещением предметов. Автономная работа - до 6 часов.

Разработчики обучали Aidol в симуляции и на собранных датасетах. Робот обучается и самостоятельно благодаря программно-аппаратному комплексу в нем. По словам главы Новой технологической коалиции и основателя компании "Промобот" Алексея Южакова, машина сама копит датасеты и сопоставляет с моделью в симуляции. "На этой основе обучаются модели генеративного и воплощенного ИИ", - отметил он.