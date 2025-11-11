Шендерюк-Жидков: "плоский" тариф должен быть только для калининградцев

Сенатор от Калининградской области назвал авиасообщение крайне важным и болезненным вопросом для жителей региона

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Географическое положение Калининградской области обуславливает необходимость особого к ней отношения в сфере авиаперевозок. Об этом ТАСС после заседания круглого стола по вопросам субсидирования авиаперевозок в регионе сообщил сенатор от Калининградской области, первый зампредседателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Калининградская область отделена от основной территории РФ границами стран Евросоюза. По железной дороге попасть в регион проблематично, поскольку Литва ограничила количество мест в поездах на Калининград до 300 человек. К тому же для такого путешествия нужен загранпаспорт в отличие от авиаперевозок.

"Я не изменил свою позицию, я считаю, что "плоский" тариф должен быть только для калининградцев, по этому поводу, я думаю, подготовлю обращение в Минтранс России. Понятно, что здесь важна также позиция региона, но по крайней мере моя позиция как калининградского сенатора именно такая. Это обусловлено нашим географическим положением. Авиасообщение является крайне важным и болезненным вопросом для жителей региона", - отметил Шендерюк-Жидков.

Программа "Аэрофлота", предусматривающая продажу билетов на определенные рейсы по фиксированной цене ("плоский" тариф), действует десятый год. Специальные цены действуют для перелетов экономическим классом из Москвы в города Дальнего Востока и в Калининград.