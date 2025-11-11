Минпромторг стремится к выравниванию условий для офлайн- и онлайн-торговли

Кроме того, ведомство планирует разработать концепцию развития потребительской кооперации, что позволит охватить небольшие удаленные населенные пункты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ стремится к всесторонне развитой торговой отрасли страны. Подготовленные министерством предложения в рамках новой национальной модели торговли предполагают выравнивание конкурентных условий между офлайн- и онлайн форматами, устранение правовых дисбалансов и пробелов в регулировании торговой деятельности, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Мы стремимся к выравниванию конкурентных условий между традиционными и онлайн форматами. Например, это касается запрета на посреднические договоры для торговой сети. Сейчас законодательством это также распространяется и на маркетплейс, который входит одну группу лиц с ней. Норма позволит уровнять конкурентную среду в отрасли", - сказал он.

"Во-вторых, необходимо устранить правовые дисбалансы и пробелы в регулировании торговой деятельности. Здесь мы должны сделать шаг к созданию института саморегулирования, который станет площадкой, где участники (платформы, торговые сети, поставщики и прочие) будут иметь возможность договариваться. Безусловным требованием для всех участников рынка будет соблюдение всех обязательных требований к товарам", - отметил министр.

Также, по словам Алиханова, необходимо проработать для ПВЗ норму, которая даст возможность пунктам стать мультибрендовыми и заключить договоры с любыми платформами.

Кроме того, Минпромторг планирует разработать концепцию развития потребительской кооперации, что позволит охватить небольшие удаленные населенные пункты. "Потребительская кооперация несет на себе большую социальную ответственность. Она является специфическим видом предпринимательской деятельности и позволяет объединить небольшие, в том числе семейные хозяйства, обеспечить для них сбыт продукции, а также ее личное потребление. Более того, в некоторых случаях, потребительская кооперация является единственным каналом снабжения населения продуктами в отдаленных сельских населенных пунктах", - подчеркнул министр.

Он отметил, что все предложения министерство будет дорабатывать с участниками рынка.