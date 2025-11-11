Мишустин примет участие в форуме "Цифровые решения"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 ноября посетит форум "Цифровые решения" и выступит на пленарной сессии мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"12 ноября Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии форума информационных технологий "Цифровые решения" на тему "Достижения. Вызовы. Приоритеты" и осмотрит выставку форума", - отмечается в сообщении.

В мероприятиях также примет участие вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Форум информационных технология "Цифровые решения" пройдет с 12 по 15 ноября в Москве в Национальном центре "Россия". Форум впервые проводится Минцифры при поддержке правительства. Площадка объединит ведущих представителей российского ИТ-бизнеса и органов государственной власти для диалога по всем направлениям цифровой трансформации.