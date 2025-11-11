Представитель Украины Милованов вышел из набсовета "Энергоатома"

Решение принято на фоне коррупционного скандала

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Украины (2019-2020) Тимофей Милованов на фоне коррупционного скандала сообщил, что вышел из наблюдательного совета "Энергоатома".

"Я слагаю свои полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, Милованов предложил " временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса" и "создать независимый комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля, с привлечением международных экспертов".

В июне 2024 года украинский кабмин сформировал наблюдательный совет компании - оператора украинских АЭС "Энергоатом", куда вошли пятеро лиц, в том числе и иностранцы.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у бывшего главы Минэнерго и текущего министра юстиции Германа Галущенко и совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича. В тот же день НАБУ опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Как пишут украинские СМИ, Миндич, а также его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы - находятся за пределами Украины. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн.