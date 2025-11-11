ЦБ: банки ждут роста спроса на новые кредиты в I квартале 2026 года

При этом к концу 2025 года ожидается восстановление спроса

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские банки ожидают увеличения спроса на новые кредиты в первом квартале 2026 года и его восстановления - в конце 2025 года. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"В целом банки ожидают, что в 4 квартале 2025 года спрос на новые кредиты будет восстанавливаться со стороны как розничных, так и корпоративных клиентов. Смягчение условий банковского кредитования, по их мнению, затронет в основном сегмент кредитования населения. Также вопреки традиционной внутригодовой сезонности банки ждут роста спроса на кредиты в первом квартале 2026 года, объясняя это ожиданиями дальнейшего смягчения ДКП", - отмечает ЦБ в информационно-аналитическом комментарии.

Регулятор указывает, что восстановление спроса на кредиты в третьем квартале года наблюдалось только в ипотечном сегменте.

"По оценкам банков-респондентов, спрос на потребительские кредиты и кредиты субъектам МСП не претерпел существенных изменений по сравнению со значениями предыдущего квартала, а со стороны крупного бизнеса продолжил снижаться", - отмечает ЦБ.