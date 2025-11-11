Кредитные портфели банков октябре продолжили расти

В Банке России динамику назвали умеренной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские банки, согласно оперативным данным, в октябре продолжили наращивать портфели кредитов физлицам и юрлицам. Об этом говорится в материалах Банка России.

"По оперативным данным, в октябре требования к населению продолжили демонстрировать умеренную динамику", - отмечается в материалах.

Прирост требований банков к организациям, по предварительным данным, превысил сентябрьский уровень. В сентябре требования банков к организациям (с учетом облигаций) увеличились на 0,7%.