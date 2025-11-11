В Москве с 2026 года подорожает на 12,3% патент для мигрантов

Стоимость поднимется с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов на территории столицы с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц. Документ опубликован на сайте мэра и правительства города.

Согласно закону, размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в городе Москве, будет увеличен с 2026 года.

"В статье 1 цифры "2025" заменить цифрами "2026", цифры "2,8592" заменить цифрами "2,9323", - говорится в тексте документа.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли соответствующее решение на внеочередном пленарном заседании.