Расходы бюджета на нацпроекты к ноябрю предварительно составили 4,6 трлн рублей

Самый высокий уровень исполнения показали нацпроекты "Семья", "Молодежь и дети", "Эффективная и конкурентная экономика" и "Продолжительная и активная жизнь"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 ноября 2025 года, по предварительным данным, составили 4,6 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

Это 79,3% от запланированного объема, отмечает министерство.

Наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов "Семья" (84,6%), "Молодежь и дети" (83%), "Эффективная и конкурентная экономика" (81,7%), "Продолжительная и активная жизнь" (81,4%) и "Новые технологии сбережения здоровья" (78,8%).

Исполнение по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" составило 77,3%, "Туризм и гостеприимство" - 75,8%, "Инфраструктура для жизни" - 74,8%, "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 74%, "Беспилотные авиационные системы" - 65,7%, "Экологическое благополучие" - 61,2%, Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 59,8%.

Минимальные показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Новые материалы и химия" - 57,7%, "Кадры" - 56,8%, "Эффективная транспортная система" - 54,8%, "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"- 49,9%, "Средства производства и автоматизации" - 32,5%.