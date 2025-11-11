Правительство Украины лишило полномочий набсовет "Энергоатома"

Украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что власти приняли первые решения по перезапуску компании

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании "Энергоатом", в которой ранее прошли обыски. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

"Сегодня приняли первые решения по перезапуску НАЭК "Энергоатом". Правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании", - указала она в своем Telegram-канале.

Как отметила Свириденко, теперь министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок должно подать на утверждение правительства новый состав совета, проконсультировавшись с международными партнерами. "Поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит "Энергоатома", в том числе по закупкам. Ожидаем результатов аудита в кратчайшие сроки. Материалы передадим правоохранительным и антикоррупционным органам", - добавила глава кабмина Украины.

В июне 2024 года украинский кабмин сформировал наблюдательный совет компании - оператора украинских АЭС "Энергоатом", куда вошли пять лиц, в том числе иностранцы. Во вторник президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Украины (2019-2020) Тимофей Милованов на фоне коррупционного скандала сообщил, что вышел из наблюдательного совета "Энергоатома".

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у бывшего главы Минэнерго и действующего министра юстиции Германа Галущенко и совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича. В тот же день НАБУ опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Как пишут украинские СМИ, Миндич, а также его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы - находятся за пределами Украины. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн.