Google инвестирует в ближайшие четыре года €5,5 млрд в проекты в ФРГ

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Американская технологическая компания Google планирует инвестировать в ближайшие четыре года 5,5 млрд евро в проекты в Германии. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на заявление главы подразделения концерна в ФРГ Филиппа Юстуса.

Конкретно средства планируется направить в строительство нового центра обработки данных в городе Дитценбах в федеральной земле Гессен, расширение уже существующего дата-центра в Ханау (также Гессен). Кроме того, Google расширит свое присутствие в Берлине, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. По данным компании, речь идет о самой масштабной инвестиционной программе в Германии. До конца 2029 года планируется ежегодно обеспечивать около 9 тыс. рабочих мест в ФРГ.

Планы Google приветствовал в своем сообщении в Х канцлер ФРГ Фридрих Мерц. С его точки зрения, это свидетельствует о том, что Германия "остается одной из самых привлекательных инвестиционных площадок мира".