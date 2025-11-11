Грузооборот морских портов РФ за январь - октябрь снизился на 1,5%

Он составил 732,6 млн тонн

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России за десять месяцев 2025 года составил 732,6 млн тонн, что на 1,5% ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

"По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за десять месяцев 2025 года уменьшился на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 732,6 млн тонн", - говорится в сообщении.

По данным АСОП, объем перевалки сухогрузов составил 362,9 млн т (минус 2,1%), а объем перевалки наливных грузов - 369,7 млн т (минус 0,7%).

При этом экспортных грузов за десять месяцев 2025 года было перегружено 574,7 млн т (минус 2,1%), импортных грузов - 34,1 млн т (минус 3,1%), транзитных - 62,1 млн т (плюс 13,2%), каботажных - 61,9 млн т (минус 7,7%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 5,3%, до 73,3 млн т, Балтийского - на 0,9%, до 226,6 млн т, Азово-Черноморского - на 6,1%, до 219,1 млн т, Каспийского - на 14,6%, до 6,5 млн т. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 207,1 млн т (плюс 5,1%).