Мишустин выступит на форуме "Цифровые решения"

Ожидается также, что премьер посетит выставку мероприятия, где будут представлены лучшие отечественные IT-продукты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии форума информационных технологий "Цифровые решения" на тему "Достижения. Вызовы. Приоритеты", а также осмотрит выставку мероприятия, на которой будут представлены лучшие российские IT-продукты.

Как сообщала пресс-служба кабмина, в форуме также примет участие зампредседателя правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

О форуме

Форум информационных технология "Цифровые решения" пройдет с 12 по 15 ноября в Москве в Национальном центре "Россия". Площадка объединит ведущих представителей российского IT-бизнеса и органов государственной власти для диалога по всем направлениям цифровой трансформации.

Пленарная сессия мероприятия будет посвящена вопросам достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных".

Экспозиция выставки, которую посетит премьер, будет разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".

Помимо этого, на мероприятии также пройдут награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Ее будут удостоены авторы IT-проектов, которые внесли значительный вклад в цифровизацию страны.