В Москве начинается первый IT-форум "Цифровые решения"

Он пройдет с 12 по 15 ноября на площадке Национального центра "Россия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Первый IT-форум "Цифровые решения" пройдет с 12 по 15 ноября на площадке Национального центра "Россия", он будет посвящен итогам года для IT-отрасли и ключевым направлениям цифровой трансформации страны. Организатором форума выступает Минцифры РФ при поддержке правительства.

Форум, как сообщили в министерстве, откроется пленарным заседанием, в котором примут участие ведущие представители государственных органов и бизнеса. Участники подведут итоги года, посвященного цифровизации, представят передовые IT-решения, обсудят ход реализации национального проекта "Экономика данных" и разработают стратегии для дальнейшего развития. Деловая программа форума будет включать три основные секции: бизнес, общество и государство. Это, как отметили в министерстве, позволит участникам рассмотреть, как цифровые технологии воздействуют на экономику, государственное управление и общественные процессы.

"На форуме гостей ожидает более 90 мероприятий, в которых примут участие около 600 спикеров. Темы встреч охватывают 8 направлений: цифровые технологии и связь, услуги для граждан, программные решения, искусственный интеллект, отечественные разработки, онлайн-платформы и сервисы, кибербезопасность и подготовка и работа специалистов", - добавили в министерстве.

Вместе с тем, в рамках форума планируется подведение итогов национальной премии РФ в области информационных технологий, которая направлена на поощрение государственных и бизнес проектов, в значительной мере способствующих развитию цифровой экономики и укреплению технологического лидерства России. Также, согласно программе форума, с 13 по 15 ноября на форуме состоится масштабная выставка цифровых решений. Компании-участники, включая ведущих игроков IT-отрасли, представят свои разработки в специализированных зонах. Посетители смогут бесплатно опробовать цифровые решения на стендах выставки.

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, слова которого приводятся организаторами мероприятия, выразил уверенность, что форум станет новой точкой притяжения представителей IT-сообщества, местом рождения новых коллабораций и принятия стратегических решений. "Форум "Цифровые решения" призван стать площадкой для демонстрации значимых результатов IT-отрасли за прошедший год в разных направлениях. Его задача - не только объединить всех ключевых игроков рынка информационных технологий на одной площадке для диалога и обмена опытом, но и показать гражданам достижения российской IT-индустрии", - сказал вице-премьер.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев подчеркнул, что объединение усилий государства, бизнеса и научного сообщества позволит отрасли достичь всех намеченных целей и вывести цифровизацию всех отраслей экономики на новый уровень.