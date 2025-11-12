В МВД назвали признаки контрафактного алкоголя

Определить подделку можно по отсутствию информации о литраже на дне бутылки и низкому качеству печати этикеток, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Отсутствие информации о литраже на дне бутылки и низкое качество печати этикеток являются признаками контрафактного алкоголя. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в них говорится, что признаками контрафактности является отсутствие информации о литраже на дне бутылок. Также в данный перечень включен незаводской способ нанесения и низкое качество печати этикеток, контрэтикеток, кольереток. Третьим признаком, позволяющим распознать конфтактный алкоголь, в МВД назвали наличие опечаток в маркировке крышек.

"МВД России настоятельно рекомендует обращать внимание на указанные признаки при покупке алкогольной продукции и воздерживаться от приобретения контрафактного алкоголя", - говорится в материалах.

В ведомстве подчеркнули, что поддельный алкоголь может содержать метанол - метиловый, или древесный спирт, который является страшным ядом. От его употребления люди умирают или становятся инвалидами. Чтобы не стать жертвой суррогата, в МВД советуют при покупке алкоголя следить, чтобы на нем было указано название продукции, ее вид, емкость тары, крепость. Также обязательно должно быть указано название предприятия-изготовителя и его местонахождение.

Также важно, чтобы информация на марке и этикетке бутылки совпадали, подчеркнули в МВД.