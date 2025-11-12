Биткойн и Ethereum демонстрируют резкое снижение

Биткойн упал до $102,841 тыс., Ethereum остановился на уровне $3 417

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрировала резкое снижение на 3% и почти 5% соответственно, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 03:45 мск биткойн снижался на 2,62% и находился на уровне $102,944 тыс. К 03:59 мск биткойн ускорил снижение и находился на отметке в $102,841 тыс. (минус 3,03%).

По данным Binance на 03:47 мск, курс Ethereum снижался на 3,84%, до $3 422. К 03:59 мск криптовалюта ускорила снижение и находилась на уровне $3 417 (минус 4,68%).

По данным Coinmarketcap на 12 ноября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,45 трлн. Из них $2,051 трлн (59,4%) приходится на биткойн, $412,821 млрд (12%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 158 тыс. трейдеров на сумму $527,58 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Порядка $407,83 млрд ликвидаций пришлось на длинные позиции, $119,72 млн - на короткие. Из общего числа на биткойн пришлось около $144,79 млн, из которых порядка $99,5 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $45,29 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $126,77 млн, из которых порядка $100,49 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $26,27 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на Bitfinex - tBTCF0:USTF0 стоимостью $12,85 млн.