В Подмосковье на поддержку МСП планируют выделить почти 3,7 млрд рублей

Средства будут направлены в том числе на предоставление субсидий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Порядка 3,7 млрд рублей планируется предусмотреть в бюджете Московской области на 2026 год на меры, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе. Об этом сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"В Подмосковье ведется активная работа по созданию комфортных условий для бизнеса. На следующий год в бюджете Московской области по подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства Московской области" планируется предусмотреть почти 3,7 млрд рублей - эти средства будут направлены на различные меры поддержки, в том числе предоставление субсидий", - сказал он.

Как в свою очередь отметила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, предприниматели Московской области, в частности, могут получить субсидии на приобретение и лизинг оборудования, модернизацию оборудования, выход на маркетплейсы, открытие бизнеса по франчайзингу.

"Сектор МСП в регионе стремительно развивается и растет, занимая треть экономики Подмосковья. Уже сейчас количество субъектов малого и среднего предпринимательства превышает 463 тысячи", - добавила зампред.

Она подчеркнула, что подмосковные предприниматели заняты в сфере машиностроения, туризма, медицины, образования, ИТ и других направлениях.

Зампред напомнила, что информация о предоставляемых мерах поддержки для бизнеса представлена на инвестиционном портале Московской области.