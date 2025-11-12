Кириенко назвал главное условие для работы в России западных онлайн-платформ

Все зарубежные интернет-проекты должны соблюдать российское законодательство, подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Западные онлайн-платформы могут работать в России, но только при условии соблюдения ими российского законодательства. Это подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в интервью проекту "НЬЮМ ТАСС".

"Конкуренция должна быть. Мы абсолютно открыты к работе на территории России любых западных платформ, но только при одном условии: пожалуйста, относитесь с уважением к нашей стране и к людям, которые в ней живут, и соблюдайте российское законодательство", - сказал он.

Кириенко подчеркнул, что "двери России открыты" для всех иностранных интернет-проектов, "которые соблюдают и будут соблюдать российское законодательство". "Но, если не уважаете Россию и людей, которые здесь живут, и не соблюдаете ее законы - ну, извините. Работайте там, где с этим готовы мириться. Мы не готовы мириться с неуважением к стране и к ее законодательству", - сказал первый замглавы администрации Кремля.

Он отметил, что занимать такую открытую позицию России позволяет наличие собственных элементов информационной инфраструктуры.