Эксперт Ужакина: реверсивное наставничество помогает старшим сотрудникам с ИИ

Опытные специалисты, в свою очередь, делятся с молодыми знаниями и советами о том, как проще пройти профессиональный путь и выстраивать коммуникацию с коллегами, а также обучают тем технологиям, которые молодежь не освоила, сообщила директор корпоративной академии Росатома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники компаний из числа старшего поколения эффективнее осваивают современные технологии и использование искусственного интеллекта благодаря реверсивному наставничеству - помощи со стороны молодых специалистов. Такое мнение высказала ТАСС генеральный директор корпоративной академии Росатома Юлия Ужакина в кулуарах чемпионата "Хайтек".

"В основном молодые специалисты учат опытных новым технологиям, тому, <…> как пользоваться технологиями в телефоне и заканчивая тем, как пользоваться ими на рабочем месте. Сейчас молодежь использует искусственный интеллект как помощника, а не как замещающего собственный интеллект. Наше старшее поколение готово этому учиться, ведь у атомщиков такой культурный код - они всегда открыты к новым идеям, особенно свежим. У нас ждут молодое поколение на производстве, потому что у них свежий взгляд, они могут по-новому взглянуть на то, как устроено производство", - сказала она.

Опытные сотрудники, в свою очередь, делятся с молодыми опытом и советами о том, как проще пройти профессиональный путь и выстраивать коммуникацию с коллегами, а также обучают тем технологиям, которые молодежь не освоила. "У нас есть программа подготовки наставников, независимо от того, какого они возраста, и в основе этой программы лежит теория поколений, что лучше учит людей друг с другом взаимодействовать, ведь поколения все равно чуть-чуть в ценностях различаются", - добавила Ужакина.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек" проводится ежегодно с 2014 года Минпромторгом России совместно с правительством Свердловской области и АСИ при поддержке корпораций. Оператором соревнований выступает Агентство развития профессионального мастерства. В 2025 году событие проходит в Екатеринбурге с 10 по 14 ноября.