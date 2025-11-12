Эксперт Корнев: продажи новых легковых машин в ноябре могут вырасти до 145 тыс.

При этом около 70 тыс. проданных автомобилей будут китайских марок, считает руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк автолизинг"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в ноябре 2025 года могут увеличиться на 25% в годовом выражении, достигнув 145 тыс. единиц, 70 тыс. из которых могут приходиться на долю китайских брендов, сообщил ТАСС руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк автолизинг" Александр Корнев.

"Можно предположить, что ноябрь будет закрыт на уровне в 140-145 тыс. машин, в том числе порядка 70 тыс. "китайцев". На фоне "провалившегося" ноября 2024 года это будет означать рост год к году на 20-25%", - сказал он.

Он также добавил, что продажи новых легковых машин в октябре 2025 года составили 164 тыс. единиц. По словам Корнева, российскому рынку не хватило лишь 2% объемов, чтобы поставить очередной месячный рекорд продаж за последние четыре года (прошлый рекорд продаж был отмечен в октябре 2024 года - прим. ТАСС).

"Уже в конце октября стало заметно, что в ряде брендов практически полностью исчезли машины 2024 года выпуска. А на популярные модели 2025 года стала возникать очередь на две-три недели. В этом свете дистрибьюторы уже отменили немало поддержек и увеличили ценники на машины "свежего" модельного года", - подытожил эксперт.