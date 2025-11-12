Эксперт Волков: порт Сочи не может принимать паромы типа Sea Bridge

Это связано с тем, что инфраструктура порта претерпела значительные изменения после прекращения паромной линии с Турцией

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Инфраструктура порта Сочи претерпела значительные изменения после отмены паромной линии с Турцией, и теперь он не может на регулярной основе принимать грузовые суда и паромы; однако, это и не требуется, так как экономически, логистически и с точки зрения безопасности возобновлять линию нерационально, сказал ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, бывший гендиректор "Портов Крыма" Алексей Волков.

"Во-первых, стоит сказать, что линия Трабзон - Сочи действовала еще до того, как была построена олимпийская инфраструктура; а к ней относится и модернизация порта Сочи, где была оборудована гавань для круизных судов и яхт. [Сейчас порт Сочи] не приспособлен для таких грузопассажирских паромов. При этом инфраструктуры, которая бы позволила организовать прием, проверку и пропуск автомобилей, перевозка которых вроде как была анонсирована [на Sea Bridge], нет. В каких-то экстренных ситуациях, разово прием автотранспорта и паромов в порту Сочи возможен, но не на постоянной основе по безопасности и по инфраструктуре", - сказал Волков.

Он отметил, что также большие сложности возникли бы с пропуском прибывших на пароме автомобилей, особенно грузовых, в город. С одной стороны, днем выпускать их сразу в загруженный центр города невозможно - это приведет к транспортному коллапсу. С другой, не получится и организовать таможенное оформление и ожидание до приемлемого времени выезда - в порту Сочи для них нет специализированной стоянки, как в крупных портах Новороссийска или Туапсе.

"Более того, я бы отметил нецелесообразность этой линии в целом: когда она действовала, речь шла, в первую очередь, про перевозку грузов, так как Трабзон с точки зрения туристической логистики неудачен для организации пассажирского или круизного сообщения. Из Сочи уже действует круизная линия до Стамбула, который как раз является туристическим центром, и те, кто хотят или хотели бы путешествовать морем, могут сделать это по накатанному и согласованному маршруту, на комфортабельном круизном судне", - добавил собеседник агентства.

Реальные риски

Волков отметил, что при условном открытии линии существовали бы риски для пассажиров и команды парома. "Мы видим, что украинский режим регулярно совершает атаки с помощью безэкипажных катеров и беспилотников на российские города, в том числе пытается наносить удары по портовой инфраструктуре", - пояснил он.

При этом, отметил эксперт, уже произошедшая ситуация "мягко говоря, неординарная". И она создает репутационные и деловые риски, в первую очередь, для компании, попытавшейся запустить линию вопреки официальной позиции принимающей стороны и при условиях работы, не согласованных с портовыми властями.

"То, что произошло, - это явная попытка манипулировать, публично и через СМИ надавить на власти и Краснодарского края, и Сочи, и на сочинскую портовую администрацию с целью открыть линию. Я имел опыт работы с такими "предпринимателями", и могу сказать, что такое отношение к международному морскому праву, нормальной морской практике и правилам порта создает не просто конфликтную ситуацию, - это негативно сказывается на деятельности компании в будущем. При этом оператор давно работает с российскими портами. И, уверен, столь безрассудный заход судна с пассажирами скажется на отношении к оператору в будущем, ведь нельзя сказать, что он не был знаком с требованиями и правилами портов РФ, а критика и ожесточенное публичное давление не приводит к результату, как мы видим", - добавил Волков.

О ситуации

Паром Sea Bridge вышел в первый с 2011 года рейс из турецкого Трабзона в Сочи вечером 5 ноября, на его борту было 20 пассажиров: 2 гражданина Турции и 18 - РФ. Утром 6 ноября он встал на рейд российского порта, ожидая согласования на заход в него. Но разрешение не было получено, и в ночь на 9 ноября судно было отправлено в обратный путь. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности тех, кто приезжает на отдых.