В аэропортах Владикавказа, Грозного и Калуги сняли ограничения
КАЛУГА, 12 ноября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Владикавказа, Грозного и Калуги. Об этом сообщили в Росавиации.
"Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили один самолет, выполнявший рейс во Владикавказ и один самолет, выполнявший рейс в Грозный. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - добавили в Росавиации.