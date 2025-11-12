ОКБ: средняя сумма задолженности по кредитам в 3 квартале превысила 1 млн рублей

Она достигла 1,1 млн рублей на заемщика

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Средняя сумма задолженности по действующим кредитам на одного заемщика в третьем квартале 2025 года составила 1,1 млн руб. При этом с четвертого квартала 2023 года по второй 2025 года показатель оставался на уровне 1 млн руб., во втором и третьем кварталах 2023 года он был равен 0,9 млн руб., а в первом квартале 2023 года - 0,8 млн руб., сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, на одного заемщика в третьем квартале 2025 года приходилось в среднем 2,2 действующих кредита во всех сегментах розничного банковского кредитования (в третьем квартале 2024 года - 2,3 шт.).

В POS-кредитовании в третьем квартале 2025 года у 23% заемщиков не было других действующих кредитов (в 2024 году таких заемщиков было 25%). В кредитовании наличными у 12% заемщиков не было других действующих кредитов (в 2024 году - у 14%).

В ипотеке в третьем квартале 2025 года у 39% заемщиков не было других действующих кредитов (в 2024 году таких заемщиков было 40%). В кредитных картах у 35% заемщиков не было других действующих кредитов (в 2024 году - у 32%). А в автокредитовании в третьем квартале у 33% заемщиков не было других действующих кредитов (в 2024 году таких заемщиков было 28%).