Росэл создал дистанционные устройства для проведения промышленных взрывных работ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал линейку машинок ГРЕСС для проведения промышленных взрывных работ, сообщили ТАСС в холдинге. Устройства востребованы в горнодобывающей отрасли, шахтерском деле, при строительстве тоннелей.

Изделия уже прошли все необходимые испытания, ведется подготовка к серийному производству. Линейка подрывных машинок разработана Башкирским производственным объединением "Прогресс" Концерна "Автоматика" (входит в Росэл).

"Все испытания машинок ГРЕСС успешно завершены и устройства выходят на этап серийного производства. Качество изделий подтверждено, в том числе независимыми лабораториями и силовыми ведомствами. Благодаря возможности адаптации под различные задачи, а также сочетанию надежности и конкурентной цены, мы ожидаем устойчивый спрос на нашу продукцию на российском рынке", - отметил генеральный директор "Прогресса" Роберт Галимов.

Устройства генерируют электрический импульс для активизации детонаторов взрывных устройств. В зависимости от модификации изделия импульс формируется двумя способами - с использованием аккумуляторной батареи и конденсатора или вручную, при нажатии на спусковой механизм. В Росэл отмечают, что изделия надежны и просты в эксплуатации, они сохраняют работоспособность и эффективность при температуре от -40°C до +60°C.