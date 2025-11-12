"Делимобиль" рассказал, кто больше всего пользовался каршерингом

Абсолютным рекордсменом стал житель Тулы - он арендовал автомобиль 35 суток подряд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Первое место по тратам на каршеринг в сервисе "Делимобиль" за октябрь занял 22-летний житель Тулы - он потратил 813 тыс. рублей, на втором месте - 42-летний петербуржец с результатом 791 тыс. рублей. Об этом рассказали ТАСС в "Делимобиле".

Также в число лидеров вошли 28-летняя клиентка из Нижнего Новгорода и 30-летний пользователь из Казани - они потратили 490 тыс. и 401 тыс. рублей соответственно.

Больше всего проехал житель Ярославля - 3 740 км за одну аренду, и москвич, преодолевший 3 115 км без перерыва.

Абсолютным рекордсменом стал житель Тулы - он пользовался арендованным автомобилем 35 суток подряд, сообщили в сервисе.

Наиболее продолжительные аренды фиксируются у жителей Казани - в среднем они пользуются автомобилями по 6 часов и дольше. Также надолго берут машины жители Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Сочи.

В то же время в Перми, Уфе и Екатеринбурге пользователи, даже при наличии специальных тарифов, предпочитают короткие поездки.

По поминутным тарифам чаще и дольше всего ездят жители Москвы и Сочи - этого времени, как правило, хватает, чтобы добраться до работы или за покупками, отметили в "Делимобиле".