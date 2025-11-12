"Финуслуги": россиян в октябре чаще всего интересовали короткие вклады

По информации финансового маркетплейса, доля открываемых на год и более длинные сроки вкладов в этом же месяце составила 3,2%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Доля трехмесячных вкладов в октябре 2025 года составила 57,5%, полугодовых вкладов - 20,7%, одномесячных - 10,7%. Эти сроки остаются самыми популярными среди россиян, сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", в октябре также выросла доля вкладов с нестандартными сроками: со сроком на два месяца доля вкладов увеличилась на 1,8 процентных пунктов (п. п.), составив 2,4% (в сентябре - 0,6%), а со сроком на четыре месяца - на 3,9 п. п., до 4,9% (в сентябре - 1%) за счет появления новых предложений на маркетплейсе.

При этом большая часть вкладов открывается на короткий срок. Доля вкладов, открываемых на год и более длинные сроки, в октябре составила 3,2%.

По данным пресс-службы, число новых вкладов, открытых на "Финуслугах", в октябре 2025 года на 21,9% выше, чем в октябре 2024-го, и на 2% выше, чем в сентябре 2025-го. При этом средняя ставка по оформленному вкладу в октябре составила 17,1% годовых, что выше текущего уровня ключевой ставки, но ниже прошлогоднего значения (20,3% годовых).