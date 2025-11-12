Минвостокразвития: турпоток в Арктику в 2025 году составит 1,5 млн человек

В 2024 году самыми популярными регионами у туристов стали Мурманская область, Архангельская область и Ямало-Ненецкий автономный округ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Туристический поток в Арктическую зону РФ в 2025 году составит около 1,5 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"По итогам 2025 года ожидается 1,5 млн человек, в прошлом году, по данным Росстата, в коллективных средствах размещения Арктической зоны РФ было размещено 1,3 млн человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2024 году самыми популярными регионами у туристов стали Мурманская область, Архангельская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Рост турпотока в эти регионы в 2024 году составил 6-10%.

"На дальнейшую популяризацию Арктики как туристического направления направлен конкурс видеороликов "Дальний Восток - земля приключений", который по поручению президента РФ распространен на АЗРФ. Вводится новая номинация "Лучшее арктическое путешествие": первое место - 1 млн рублей, второе место - 300 тыс. рублей, третье место - 100 тыс. рублей. Все путешествия должны быть осуществлены без использования моторной техники, категории путешествий - "пешее", "водное", "зимнее", - отметили в пресс-службе.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков ранее сообщал, что туристический поток в регионы Арктической зоны РФ ежегодно составляет 8-9%.

Ранее пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) сообщала, что более 1,2 млн человек посетили Арктическую зону РФ (АЗРФ) в 2024 году.