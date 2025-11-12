Из Хабаровска впервые начнут выполнять прямые рейсы в Шанхай

Вылеты будут осуществляться два раза в неделю: по средам и воскресеньям

ХАБАРОВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" запускает первые прямые регулярные рейсы из Хабаровска в китайский Шанхай. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Хабаровск.

"Впервые в истории международного аэропорта Хабаровск стартуют прямые регулярные рейсы в Шанхай. Авиакомпания "Аврора" приступит к выполнению новой полетной программы из международного аэропорта Хабаровск в крупнейший город КНР Шанхай 24 декабря. Рейсы в расписании воздушной гавани запланированы до конца осенне-зимней навигации", - говорится в сообщении.

Планируется, что вылеты будут осуществляться два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути составит около четырех часов, для выполнения рейсов задействуют Airbus A319 на 128 кресел, восемь из которых находятся в бизнес-классе.

"Шанхай - крупный туристический, деловой и транспортно-логистический узел Китая. Отсюда удобно планировать стыковки в другие страны, а также стоит рассматривать город как самостоятельный пункт вашего путешествия", - отметили в пресс-службе воздушной гавани.