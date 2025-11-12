Independent: Британия не будет оказывать морские услуги юрлицам при перевозке СПГ РФ

По информации издания, это касается всех услуг, включая страхование

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Великобритания с 2026 года не будет оказывать морские услуги юридическим лицам, занимающимся перевозкой российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. Об этом сообщила газета The Independent.

По информации издания, это касается всех услуг, включая страхование. Такие ограничения будут введены "в течение будущего года при взаимодействии с другими европейскими странами", подчеркивается в публикации.

С января 2023 года британское правительство ввело запрет на импорт российского СПГ в королевство.

Как сообщалось ранее, Великобритания столкнется нынешней зимой с сокращением поставок природного газа на фоне падения собственного производства и растущей зависимости от импорта. Согласно прогнозу оператора газотранспортной сети страны National Gas, в зимние месяцы поставки газа с британских шельфовых месторождений сократятся на 6%. В то же время импорт СПГ увеличится на 7%.

Основной поставщик газа в Великобританию - Норвегия - обеспечит около 36% потребностей в зимний период. Доля национального производства составит 33%, а на мировой рынок СПГ придется 24%.