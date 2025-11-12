МЭА считает, что ОПЕК+ нарастит добычу нефти к 2050 году до 63 млн б/с

Кроме того, Международное энергетическое агентство отмечает, что добыча ОПЕК+ к этому времени будет на 15% выше, чем когда-либо в истории нефтяных рынков

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что ОПЕК+ увеличит добычу нефти с 50 млн б/с до 51 б/с к 2035 году и до 63 млн б/с к 2050 году (+26%), следует из ежегодного доклада организации.

Такой прогноз представлен в сценарии "текущая политика".

Кроме того, МЭА отмечает, что добыча ОПЕК+ в 2050 году будет на 15% (на 8 млн б/с) выше, чем когда-либо в истории нефтяных рынков.

В МЭА добавили, что доходы членов ОПЕК+ от добычи нефти увеличатся с $1,4 трлн в 2024 году до $1,7 трлн в 2035 году и до $2,5 трлн в 2050 году, что на 25% выше уровня 2022 года во время мирового энергетического кризиса.