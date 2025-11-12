В МВД рассказали, как не стать жертвой фишинга в мессенджерах

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства рекомендуют сравнивать имя пользователя с тем, что указано на официальном сайте, а также смотреть дату создания аккаунта

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Киберполиция назвала три базовых правила, которые позволят не потерять данные и деньги в результате мошенничества с помощью фишинга в Telegram и других мессенджерах. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Чтобы не потерять данные или деньги, достаточно следовать нескольким базовым правилам. Проверяйте, кто вам пишет. Часто злоумышленники создают аккаунты, похожие на официальные банки, маркетплейсы, поддержку. Иногда добавляют "_bot" или меняют одну букву в имени", - сказали в управлении.

В МВД рекомендуют сравнивать имя пользователя с тем, что указано на официальном сайте, а также смотреть дату создания аккаунта. С новыми профилями стоит быть осторожнее, советуют в киберполиции. "Не переходите по ссылкам из чатов - используйте только те, что есть на сайте компании", - добавили в УБК.

Второе правило, которого следует придерживаться, - проверять все ссылки перед кликом. "Поддельные страницы выглядят почти как настоящие, но их цель - украсть логин, пароль или банковские данные", - сказали в управлении.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не нужно переходить по ссылкам от незнакомых отправителей. Входить в сервисы нужно только через официальное приложение или сайт, а ссылки проверять на специальных онлайн-сервисах.

Третье правило - это защита аккаунта. Для этого в МВД рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию и установить пин-код в настройках мессенджера, обновлять приложения, использовать сложные пароли и менеджеры для их хранения.

"При получении подозрительного сообщения сделайте скриншот, заблокируйте отправителя и сообщите в поддержку", - советуют в МВД.