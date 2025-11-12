МЭА: мировой спрос на нефть и СПГ может расти до 2050 года

По данным агентства, к середине века спрос на нефть достигнет 113 млн баррелей в сутки

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) изменило свой первоначальный прогноз и прогнозирует, что мировой спрос на нефть и сжиженный природный газ (СПГ) может расти до 2050 года. Об этом сообщается в опубликованном организацией ежегодном прогнозе мировой энергетики.

В тексте отмечается, что сценарий был изменен, так как учел текущую политику государств, либо игнорирующих переход к чистой энергетике и обещания достичь нулевых выбросов к середине столетия, либо не представивших планы для достижения этого, МЭА прогнозирует, что мировой спрос на энергию вырастет на 15% относительно сегодняшнего дня. Согласно сценарию, к середине века спрос на нефть достигнет 113 млн баррелей в сутки, что примерно на 13% больше потребления в 2024 году, а пика он достигнет в 2030 году.

МЭА также прогнозирует, что мировой рынок СПГ вырастет с примерно 560 млрд куб. м в 2024 году до 880 млрд куб. м в 2035 году и до 1 020 млрд куб. м в 2050 году.

Кроме того, в прогнозе отмечается, что к 2050 году глобальное потепление практически во всех рассматриваемых сценариях превысит 1,5 градуса Цельсия.