Ростех подключил первую зарубежную авиакомпанию к системе связи "борт - земля"

Договор заключили с белорусским национальным авиаперевозчиком "Белавиа"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Компания "Инфоком-Авиа" (входит в компанию "Азимут" Ростеха) заключила договор с белорусским национальным авиаперевозчиком "Белавиа" о коммерческой эксплуатации российского сервиса цифровой авиационной связи "борт - земля" (ACARS), сообщили в Ростехе. Это первая иностранная авиакомпания, подключенная к отечественной системе.

К сервису уже подключены отечественные авиаперевозчики - "Аэрофлот" и S7.

"Использование сервиса цифровой связи значительно повышает эффективность эксплуатации авиапарка и безопасность полетов. На сегодняшний день усилиями "Азимута" госкорпорации "Ростех" к сервису уже подключены крупнейшие авиакомпании России. Теперь и наши белорусские коллеги оценили положительный эффект от его применения", - сказал гендиректор "Инфоком-Авиа" Виктор Соломенцев, слова которого приводятся в сообщении.

Сервис ACARS разработан специалистами "Инфоком-Авиа" и "Азимут" взамен иностранных аналогов, которые стали недоступны из-за санкций. Система позволяет в режиме реального времени передавать телеметрию с самолета в центр управления авиакомпании. Цифровая связь позволяет обмениваться с экипажем метеопрогнозом, а также другой информацией и инструкциями, в том числе в критических ситуациях.

"Специалисты "Белавиа" уже активно используют ACARS. С помощью системы они в режиме реального времени получают информацию о состоянии воздушного судна и его агрегатов в полете. <…> Сервис повышает ситуационную осведомленность экипажей воздушных судов и наземных специалистов, осуществляющих мониторинг, а также позволяет сэкономить авиатопливо и при необходимости оперативно организовать техобслуживание сразу после приземления", - отметил командир авиационного отряда ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Олег Салтовский.