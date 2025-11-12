Kion завершил переход на собственную видеоплатформу отечественной разработки

Новая система включает более 50 микросервисов и обрабатывает свыше 80 тыс. запросов в секунду, отметили в пресс-службе онлайн-платформы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Kion завершил переход на видеоплатформу собственной разработки, полностью отказавшись от решений внешних вендоров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-платформы.

"Онлайн-кинотеатр Kion завершил переход на собственную видеоплатформу, отказавшись от решения внешнего вендора, которое ограничивало развитие сервиса и не позволяло гибко масштабировать продукт под потребности аудитории. Новое решение обеспечило технологическую независимость сервиса от зарубежного ПО, ускорило вывод новых функций и повысило устойчивость инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проект стал крупнейшим технологическим обновлением за всю историю сервиса. Новая система включает более 50 микросервисов и обрабатывает свыше 80 тыс. запросов в секунду.

Директор по цифровому развитию Kion Алексей Арефьев отметил, что новая видеоплатформа повысила стабильность сервиса и позволила команде быстрее внедрять обновления и новые функции. "В ходе проекта внутри компании была сформирована уникальная команда специалистов с компетенциями, которые ранее были представлены на российском рынке в ограниченном объеме. Это усилило внутреннюю экспертизу Kion в технических аспектах", - приводит его слова пресс-служба.

Там же подчеркнули, что переход на собственную платформу подтвердил возможность разработки высоконагруженных видеосервисов на отечественном рынке и открыл новые перспективы для масштабирования продукта.